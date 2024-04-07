Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'dan Behzat Ç. açıklaması!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Beşikçioğlu efsane dizi için yöneltilen 'yeniden çekilecek mi?' sorusuna Etimesgut halkı ile birlikte çekileceğini söyledi. Erdoğal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç. açıklaması sosyal medyada büyük yankı buldu.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYA YANIT

'Herkes merakla BEHZAT Ç'yi bekliyor yeniden çekilecek mi?' diye sorulan Erdal Beşikçioğlu "Evet... Tabii ki gelecek efendim hem de Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz inşallah. İlçemizde çekeceğiz onu." diyerek yanıt verdi. İlçenin her sokağında her caddesinde bundan sonra bir film seti görüleceğini anlatan Beşikçioğlu orada oturan vatandaşların yardımcı rolleri üstleneceğini söyledi.

Arkadaşlarına şimdiye kadar bildikleri her şeyi unutmalarını söylediğini dile getiren Beşikçioğlu "İlçemizde tuhaf bir etkileşim yaşanacak. Bu da daha önce hiçbir belediye de olmayan bir etkileşimler." diye konuştu.