Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yürek yakan pozlar

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yürek yakan pozlar
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine can veren Ceren Karakoç paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki başörtülü Nursema karakteri ile ilgileri üzerine çeken Ceren Karakoç sosyal medyadan paylaştığı karelerle takipçilerinin yüreğini hoplattı.

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Çok izlenen diziler arasında yerini alan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Rüzgar'ın kendisine aşık olduğunu öğrenen Nursema, türbanlı olması nedeni ile kendisinden utanan ve lansmanına çağırmayan kocası Umut'u terk etmişti.

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Dizideki duruşu ile dikkat çeken Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un normal yaşantısı ise takipçileri tarafından çok merak ediliyordu.

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Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşımlar yaparak takipçilerini adeta büyüledi. Genç oyuncunun fotoğraflarına dakikalar için çok sayıda beğeni yağdı.

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