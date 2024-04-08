Otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Kaza, saat 21.00 sularında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tanker, yol kenarında devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.