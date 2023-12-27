Otururken yağ yakabilirsiniz. Bu egzersizle kolayca kilo vereceksiniz

Kilo vermek çoğu zaman hemen hemen herkes için çok zorlayıcı bir durumdur. Günlerce, aylarca yapılan diyetler, spor salonunda yapılan egzersizler bile bazen fayda sağlamayabilir. Ancak bu yöntemle oturduğunuz yerden bile yağ yakarak kilo verebileceksiniz.

Soleus kasına yönelik basit egzersizlerle oturduğunuz yerden artık kilo verebileceksiniz. İşte detaylar…

Soleus kası, dizin altından başlayarak baldırın arkasından topuğa kadar uzanan ve yürüme ile koşma gibi aktivitelerde rol oynayan bir kas türüdür. Ancak, en önemli işlevi, ayakta dururken vücudun öne düşmesini engellemektir. Bu kas, yavaş kasılan liflerden oluşur ve dayanıklılık için hayati öneme sahiptir.

İnsan vücudu sürekli oturmaya uygun değildir. Uzun süre oturmak veya ayakta durmak, bacaklarda varis ve ödem gibi sorunlara yol açabilir. Bu tür sağlık sorunlarını önlemek için, Soleus push-up gibi egzersizler önerilir. Özellikle oturarak çalışan kişiler için bu egzersiz, bacak damarlarındaki kan akışını düzenleyerek, kan şekerini dengeleyerek ve metabolik hızı artırarak oturmanın olumsuz etkilerini azaltabilir.

Soleus push-up egzersizi, alt bacakta bulunan ve ayakta durma ile yürüme işlevlerinde kritik rol oynayan Soleus kasını hedef alır. Bu kas, çoğu kasın aksine, enerji üretmek için hem yağ hem de karbonhidratları kullanır, bu da onu daha az karbonhidrata bağımlı ve daha dayanıklı hale getirir.

Egzersiz, vücut sağlığı için zorunludur ve özellikle oturarak çalışanlar için saat başı Soleus push-up yapmak, hem sağlık açısından faydalı hem de pratik bir alışkanlık olabilir. Bu egzersiz, bacak toplar damarlarının korunmasına, kan akışının düzenlenmesine ve varislerin iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kan şekerini düşürür ve metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecini destekler. Araştırmalar, Soleus kasını aktif tutmanın yağ metabolizmasını hızlandırdığını ve kandaki trigliserit seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle, Soleus push-up egzersizi, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olarak görülebilir.

Normalde soleus kası ayakta dururken veya yürürken aktive olur. Ancak bilim insanları bu kasları otururken çalıştırmanın bir yolunu keşfettiler. Soleus şınavı (SPU) denilen şey şu şekilde gerçekleştirilir:

Ayaklarınızı yere düz bir şekilde yerleştirin ve bacak kaslarınızı gevşetin.

Ayağınızın ön kısmını yerde tutarak topuğunuzu kaldırın.

Topuk mümkün olduğu kadar yükseğe kaldırıldığında, ayağı pasif olarak serbest bırakın ve topuğu tekrar yere değdirin.

Amaç baldır kasını kısaltırken aynı zamanda soleus kasını aktive etmektir.

Araştırmacılar bu egzersizi gerçekleştiren bazı denekleri incelediler. Sonuç etkileyiciydi: Kan şekeri seviyeleri tam olarak yüzde 52 oranında arttı. Ayrıca insülin gereksinimleri yüzde 60 oranında azaldı ve yağ metabolizması iki kat daha etkili çalıştı. Bu olumlu etkiler üç saatlik bir süre boyunca sürdü.

Houston Üniversitesi, bu kasın uygun şekilde çalıştırılması veya etkinleştirilmesinin potansiyel olarak tip 2 diyabeti, yüksek tansiyonu, kalp hastalığını ve hatta obeziteyi önleyebileceğini iddia ediyor. Araştırma ekibine göre otururken soleus kasını harekete geçirmek, yürümekten veya ayakta durmaktan çok daha etkili.