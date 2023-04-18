Oy atmaya giderken bunu unutmayın. Şehit kardeşinin tabutunun başında yaptığı konuşma nedeniyle haksız şekilde ordudan atılmıştı

Editör: Osmancan Erok

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 26 gün kaldı.

Seçime az kalmışken şehit kardeşinin tabutunun başında yaptığı konuşma nedeniyle haksız şekilde ordudan atılan Yarbay Mehmet Alkan sosyal medyada gündem oldu.

2015''te Şırnak Beytüşşebab''ta PKK''lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan''ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında ''Çözüm sürecine'' tepki göstererek, "Düne kadar çözüm diyenler, ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" demişti.

Bu, şehit kardeşinin cenazesinde yüreği kavrulan bir vatan evladının çığlığıydı. Bu yüzden oy kullanırken, karar verirken iyi düşünmek gerekir. Alkan'a yapılanlar her şeyden önce vatan için toprağa düşmüş olan şehit kardeşin kemiklerini sızlatmıştır.

Cenazedeki sözlerinin ardından Şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hakkında idari tahkikat açılmıştı. 1 yıl sonra tam da kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı''nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu''nun kararı ile Jandarma teşkilâtından çıkarılan Alkan, Peşinden KHK ile TSK''dan ihraç edildi.

Tüm bunların ardından da hakkında ''FETÖ/PDY üyeliğinden'' dava açılan ve 15 yıl hapisle yargılanan Yarbay Mehmet Alkan 17 Temmuz 2019''da beraat etti.

OY KULLANIRKEN BUNU UNUTMAYIN

Sosyal medyada da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanırken yapılanların hatırlanılması gerektiği viral oldu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer alıyor:

Seçime 29 gün kaldı...

Askeri üniformalı bu adam kim? Neden sinirli?

Anlatayım, hatırlatayım...



Mehmet Alkan. Yarbaydır. 21 Ağustos'ta kendisi gibi asker olan kardeşi Ali, pkk ile girdiği çatışmada şehit düşecektir. Kardeşinin cenazesinde şov yapmaya gelen iktidar mensuplarının ön sıra kapma yarışına katlanamaz. Kendisinin dahi bu ön kapma yarışında gerilere itilmesine tahammül edemiyecek ve kalabalığı yarıp kardeşinin tabut önünde şu sözleri sarf edecektir;

"Burada yatan vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip 'Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok"

Bu sözleri üzerine yandaş medya tarafından ağır eleştirilere maruz kalacak, sosyal medyanın trolleri adına küfürler hakaretler yazacaktır. Bu haklı isyan cümlelerine karşı soruşturma başlatılacak ve uyarı cezası alacaktır.

Reis özür bekliyor mesajlarını cevapsız bırakınca düğmeye basılır. Yarbay Mehmet KHK kapsamında ordudan atılır. Ordudan atıldığı tarih kardeşinin ölüm yıldönümüdür. Daha fazla nasıl "ders veririz" diye düşünülür ve akabinde fetö davasıyla yargılanacaktır.



Yarbay Mehmet tüm suçlamalardan beraat eder.



"Sizden hakkımı almadan ve helak olduğunuzu görmeden ölmeyeceğim... " diyen Yarbay Mehmet,

Siyasi çıkarları, koltukları, banka hesapları uğruna çirkin tezgahlar kurgulayıp bu ülkenin güzel gençlerini, kardeşliğini, yarınlarını harcayanlarla HELALleşmeyeceğiz, HESAPlaşacağız!