Oy atmaya giderken Gaffar Okkan ve 5 polisi unutmayın. Terör örgütü Hizbullah AKP listelerinden vekil adayı

Gaffar Okkan ve 5 polisi hatırladınız mı? AKP'nin ittifak yaptığı HÜDA PAR'ın terör örgütü olarak görmediği Hizbullahçılar tarafından suikasta kurban gitmişti. Şimdi Hizbullah’ın partisi HÜDA PAR memleket yönetmeye talip. Unutmayın, oy verirken hatırlayın...

Oy atmaya giderken Gaffar Okkan ve 5 polisi unutmayın. Terör örgütü Hizbullah AKP listelerinden vekil adayı

Gaffar Okkan ve 5 kahraman polisi hatırladınız mı? Onlar terör örgütü Hizbullah tarafından şehit edilmişti. Şimdi Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR, AKP listelerinden milletvekili adayı. Oy kullanmaya giderken bunu unutmayın.

Tarihi seçimlere sayılı saatler kala unutulmaması gereken olaylar da zihinlere yeniden oturdu…

Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, 24 Ocak 2001’de terör örgütü Hizbullah’ın yüzlerce kurşunuyla şehit edildi…

Şimdi ise terör örgütü Hizbullah’a “terör örgütü” diyemeyen bir parti; HÜDA PAR, AKP sıralarından Gazi Meclis’e girmeye hazırlanıyor…

Unutma Türk halkı…

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlar arasında siyaset bilimci Çiğdem Bayraktar’ın paylaşımı da yer aldı.

Gaffar Okkan’ın Hizbullah lideri terörist Hüseyin Velioğlu’nun yakalanmasında etkin bir rolde olduğunu hatırlatan Bayraktar’ın paylaşımı şöyle:

“1. sınıf emniyet müdürüydü.

1997’de Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu.

Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun yakalanmasında etkindi.

Döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı.

Katledildiğinde 49 yaşındaydı.

Şimdi Hizbullah’ın partisi memleket yönetmeye talip.”

Evet…

14 Mayıs'ta oy kullanırken Gaffar Okkan ve 5 polisi hatırlayın...

Onlar milyonlarla oynarken vatan evlatları toprağa düşmesin diye…

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