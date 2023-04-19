Oy vermeye giderken açılım yapıp terörü azdıranları ve bu şehidi unutmayın. Ona göre oy verin

14 Mayıs’ta 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşecek.

Seçime 25 gün kala terhisine 20 gün kalmışken teröristler tarafından şehit edilen Piyade Er Tarık Tarcan gündem oldu.

Seçimde oy kullanmaya giderken Şehit Tarcan’ı bu masum yüzünü ve hikayesini unutmayın…

Oy kullanmaya giderken şehitlerimizi de unutmayın teröristleri aklamaya çalışanları da...

Sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:

Seçim kazanmak uğruna teröristleri partilerine sokup sempatik gösterme cabasında olanların ellerini sıkarken aklınıza Şehit Piyade Er Tarık TARCAN gelsin. Bir evin bir evladı… Duymuyorsunuz, görmüyorsunuz , “HAYAT İŞTE” diyorsunuz ya!

Kapınızı bu acı çalmasın ama şehit ailesi kadar ciğeriniz yansın çok mu ?

ŞEHİT TARIK TARCAN

Piyade Er Tarık Tarcan geçen yıl Şırnak Silopi’de udut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit oldu.

Tarcan, 1995 doğumluydu ve Hilmi-Günay Tarcan çiftinin tek çocuklarıydı. Şehit Tarcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunuydu. Tarcan terhisine sadece 20 gün kala hain teröristler tarafından şehit edildi.

Mekanın Cennet Olsun Şehit Piyade Er Tarık Tarcan…