Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

YSK tarafından seçim yasaklarının kalkmasının ardından vatandaş oy kullandığı sandıkta yer alan seçim sonuçlarını nasıl öğreneceğini merak ediyor. Peki, oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Yüksek Seçim Kurulu’nun YSK seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçime dair gelen veriler vatandaşlar paylaşılmaya başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oy kullandığı sandık sonuçlarını anbean takip etmek isteyen vatandaşlar YSK seçim sonuçlarını sorgulama kısmından oy sayımını takip edebilir. Peki, oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?

Oy kullanılan sandık sonuçlarını YSK'nın internet sitesinden yayınlanmasının ardından öğrenebilirsiniz.

An itibariyle YSK'nın sandık sorgulama sayfasında şöyle bir bilgi bulunuyor:

"14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları resmi olarak açıklandığında sayfamız aktif olacaktır."

YSK SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yukseksecim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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