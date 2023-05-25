''Oy kullanın geleceğiniz orada'' diyen Athena Gökhan: Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı'ndadır

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı'nda olduğunu savundu.

''Oy kullanın geleceğiniz orada'' diyen Athena Gökhan: Türkiye’nin kurtuluşu Millet İttifakı'ndadır

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV adlı YouTube kanalında karşıt görüşlü gençlerin sorularını yanıtladı. Dün akşam 21.30’da yayınlanan program sekiz milyon izlenmeyi geçti.

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Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun programda verdiği yanıtlarla, şahsı ve partisine yönelik tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdığını söyledi.

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"GELECEĞİNİZ ORADA"

Özoğuz, ‘sandığa sarıl’ mesajı verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu programdan sonra sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahsı ve partisiyle alakalı tüm soru işaretlerini mükemmel bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin kurtuluşu millet ittifakındadır. Sandığa sarıl. Oy kullanın geleceğiniz orada! Bu programı baştan sona tüm halkımız seyretmelidir.”

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