Erdoğan'dan meydan okumaya cevap geldi. Kılıçdaroğlu “Erkek olarak karşıma çıkacaksın” demişti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında Erdoğan'a seslenerek "Kandil'in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak karşıma çıkacaksın" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'na katıldı.

Organizasyonda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "programa çıkalım" meydan okumasına yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"ŞÖHRET OLMAK İSTİYORSUN"

Bizi utanmadan sıkılmadan televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka, şöhret olmak istiyorsun. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. Karar pazar günü. İnşallah pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete de milletçe son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin, hepsini kaybettin. Şimdi artık cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun.

CHP Genel Başkanı öyle çaresiz ki, kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin bir videosu üzerinden kaset kumpas geçmişini örtmeye çalışıyor. CHP'den ayrılarak aday olan birisine daha dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının destek çağrıları 14 Mayıs'tan sonra da devam etti. Medyada sana destek mesajları yayınladılar. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor, haşa. Bize milletimizin desteği yeter. Farkımız bu.

Yatırımın, istihdamın, üretimin kıymetini en iyi sizler takdir edersiniz. Biz 21 yıldır ülkemize ve milletimize güven ve istikrar verdik. Milletimiz de çalıştı, çabaladı, alın terini ortaya koydu. Hep birlikte asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımları gerçekleştirdik. Engelleri birlikte aştık.

"İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN"

Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, görüşme yaptığımızı ispatlaman müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütlerini inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de vurduk, Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, hala bunları vurmaya devam ediyoruz.

"KIL PAYI DA OLSA YETMEDİ"

14 Mayıs seçimlerinin Meclis aşaması tamamlandı. 14 Mayıs 1950 ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik ve 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık, kıl payı da olsa yetmedi. Pazar günü ikinci turu yapıyoruz. Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum.

Milletimiz tercihini parlamentoda Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak bir şey yapma şansınız yok demektir bu. Milletimiz bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49.5 oy oranı ile teveccüh gösterdi. Sistem gereği ikinci tura kaldı. Milletimiz muhalefet ve dünyaya da net mesajlar verdi. Milletimiz eski Türkiye günlerine hayır diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir.

"İKİ BUÇUK KURUŞ BİLE VERMEZLER"

Bay bay Kemal sana delikli iki buçuk kuruş bile vermezler, göndermezler. Tek vasfı sığınmacı, yabancı yatırımcı düşmanlığı olan birini yanına aldı. Biz Suriye'de briket evler yaptık. Ayrıca Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek, yine Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün, İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı. Biz Türkiye'deki Suriyelilerin buralara gönüllü gidişinin altyapısını oluşturuyoruz. Yani bunları kovarak değil, Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı mültecileri nasıl ülkelerine davet ediyorsa, aynı uygulamanın değişik benzerini yapalım istedik, bunu yapıyoruz. Bu işin vicdani, insani ve İslami yönü olması gerekir diye düşünüyoruz.

* Sen şimdi pazartesi gününden sonra haline bak, nice olacak. Hayatı başkaları gibi sırça köşklerde değil, Kasımpaşa'da öğrendim. İstanbul'da öğrendim. Bu şehirde ayakta kalmanın, onuru ile, şerefi ile, başı dik yaşamanın manasını çok iyi biliriz. 4.5 yıl net İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım ve dönemin kıymetini en iyi İstanbullular bilir. Bay bay Kemal senin geçmişinde ne var, referansın ne? Şurada Haliç. Haliç'in hali neydi, kokudan geçiliyor muydu? Haliç'den Alibeyköy'deki taş ocağına bütün pislikleri, çamuru, adeta bir petrol boru hattı gibi deplase ettik. Şimdi orası oyun parkı.

"ORADA BAĞIRSAKÇILAR VARDI"

* Devasa alan kazandırdık. Haliç'in kenarındaki o şu anda Haliç Kongre Merkezi olan yerin temelini attık. Kadir Topbaş kardeşimiz devraldığında o da bugünkü eseri meydana getirdi. Oradan geçilmezdi, orada bağırsakçılar vardı. Bugün yarın aynı şekilde CHP de orada toplantılar yapıyor, biz yaptık işte. Size kalsa yapmanız mümkün değildi. Böyle bir derdiniz yok. AKM aynı şekilde. Sözde sanatçılar. Burası yıkılırsa yapılmaz diyorlardı, Muhsin Ertuğrul'la ilgili de. Şu İstanbul Kongre Merkezi, 40 metre derinliktedir. Altında otoparklar var.