Oy kullanırken sakın bunu yapmayın. 3 kişi yakalandı

Kocaeli Valisi oy kullanacak vatandaşları uyardı. Vali Settar Yavuz, "Bazı yerlerde kabinlerde fotoğraf çekme yaklaşımları oldu. 3 kişiye işlem yapıldı. Fotoğraf çekildiği taktirde Seçim Kanununa Muhalefet'ten işlem yapılmaktadır" dedi.

Oy kullanırken sakın bunu yapmayın. 3 kişi yakalandı

Kocaeli Valisi Settar Yavuz, oy kullanacağı İzmit Ortaokulu'na eşi Selda Yavuz ile geldi.

Yavuz ve eşi, 1093 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma sonrası okul bahçesinde gazetecilere konuşan Vali Yavuz, vatandaşların özgürce oy kullanma sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kent genelinde tedbirlerin alındığı belirterek, "Kocaeli'de şu ana kadar kayda değer bir olay meydana gelmemiştir. Bazı yerlerde kabinlerde fotoğraf çekme yaklaşımları olmuştur. Bununla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı. Vatandaşlarımıza uyarımızdır; kabinlerde fotoğraf çekmesinler. Tespit edildiği takdirde 'Seçim Kanununa muhalefet'ten işlem yapılmaktadır. Bunu hatırlatmak isterim." dedi.

Yavuz, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından da tedbirlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

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