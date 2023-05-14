Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanması beklenirken oy pusulasını kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut. Peki, oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?

Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?

Seçimlerde oy kullanılırken oyların geçerliliği için oy pusulasının doğru katlanması ve mührün doğru kullanılması gerekiyor. Peki, oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri için sandığa gitti. Oy verecek vatandaşlar oy pusulasını ve mührü doğru kullanmak gerekiyor.

134011-ysk-oy-pusulalarini-tanitti-kopya.jpg

OY PUSULASI NASIL KULLANILIR?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor olacak. Muharrem İnce ise seçime kısa süre kala çekildiğini duyurmuştu fakat İnce pusulada yer alacak.

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?
Hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? Geçersiz oylar nasıl belirlenecek?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Son Haberler
Bursa’da oy sayımı başladı Güncel
Bursa’da oy sayımı başladı
YSK'dan açıklama: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır Siyaset
YSK'dan açıklama: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır
Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti Güncel
Oy kullanan İstanbullular parklara ve sahillere akın etti
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması Güncel
RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Keşfet
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kayseri’de oy sayımı başladı Güncel
Kayseri’de oy sayımı başladı
Sinan Oğan: Şimdi sandıklara sahip çıkma zamanı Siyaset
Sinan Oğan: Şimdi sandıklara sahip çıkma zamanı