Seçimlerde oy kullanılırken oyların geçerliliği için oy pusulasının doğru katlanması ve mührün doğru kullanılması gerekiyor. Peki, oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri için sandığa gitti. Oy verecek vatandaşlar oy pusulasını ve mührü doğru kullanmak gerekiyor.

OY PUSULASI NASIL KULLANILIR?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor olacak. Muharrem İnce ise seçime kısa süre kala çekildiğini duyurmuştu fakat İnce pusulada yer alacak.

Oy kullanacak seçmenin, "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre de, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "EVET" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır." hükmü bulunuyor.