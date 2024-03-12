Oy vereceği adayın ismini bilmeyen seçmenler ülkesi

Yerel seçimlere şunun şurasında 20 günden az bir süre kaldı.

Seçimler yaklaştıkça hemen hemen her gün yeni bir anket sonucu yayınlanıyor!

Hangi adayın önde olduğunu merak eden vatandaşlar ise bu sonuçlara büyük ilgi gösteriyor!

Anket şirketlerinin sonuçları elbette birbirinden farklı sonuçlar gösteriyor.

Bunda temel bazı değişkenler söz konusu tabii ki!

Adaya yakınlık önemli bir kriter burada!

Gözler özellikle üç büyük şehirde!

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçimin sonucuna kitlenmiş durumda medyamız.

Bu üç büyük şehri hangi adayın kazanacağı elbette çok önemli!

Medyanın bu üç büyük şehre ve adaya odaklanması kaçınılmaz ancak gözlerden kaçan bir detaya dikkat çekmek istiyorum bugün.

Medya seçim sürecinde adaylara odaklanıyor ancak adayı seçecek olan seçmen kitlesine odaklanan yok!

Kanımca adaylardan ziyade seçmen kitlesi daha büyük önem arz etmekte!

Azuli’nin Keşf-ül Hafa adlı hadisleri incelediği kitabında da aktarılmaktadır.

"Siz nasıl olursanız sizin idarecileriniz de öyle olur. (Siz) nasılsanız öyle idare edilirsiniz” (Keşfü’l- Hafa, 2:311)

Kimi kaynaklar sahih bir hadis olarak yorumlamasa da gerçeği yansıttığı su götürmez bir gerçek bu sözün!

Bu konuda kaynağı her ne kadar tartışmalı da olsa bir söz daha var.

“Her millet layık olduğu şekilde yönetilir”!

Bu söz kimine göre Churcill’e, kimine göre, Hegel’e, kimine göre ise, Joseph de Maistre’ye ait!

O yüzdendir, Avrupa’da ağaç kesimi için bile referandum yapılması,

O yüzdendir, devletin kendisine tahsis ettiği kredi kartından Toblerone aldığı için bir bakanın istifa etmesi,

Ve yine o yüzdendir, Ortadoğu ülkelerinde taşına toprağına kadar satılan ülke mallarına karşı ses çıkarmayışı milletin!

Avrupa ülkelerinde yöneticilerin halkın hizmetkarı anlayışı hakimken Ortadoğu ülkelerinde bunun tam tersi bir anlayış söz konusudur!

Siyasi ideoloji gözleri kör etmiş, zihinleri köreltmiştir!

Ölümüne savunurlar hakim olan ideolojiyi, kimisi ise suskunluk sarmalının içinde bulur kendini.

Adaylar çok da önemli değildir!

Bunu nereden mi çıkarıyorum şuradan.

Yazının girişinde bahsettiğim gibi yerel seçimlere giden süreçte gözler üç büyük şehirde, özellikle de İstanbul’da!

Türkiye’nin kalbi burada atıyor!

Seçimi kimin kazanacağı en merak edilen konulardan biri!

Doğal olarak bazı sokak röportajları yapılıyor, seçmenlere mikrofon uzatılıyor ve kime oy vereceği soruluyor.

Seçmenlerin verdiği bazı cevaplar aynen şöyle:

Muratoğlu

İmam Kurum

Melak Denktaş

Ekremoğlu

Miroğlu

Milad Gorum

Murat Kuruoğlu

Ekrem İmaloğlu

İmanoğlu

Nedim Kuru

Murat Kuntepe

Ekrem İmaro

Murat Kuru

Ekrem Veba

Erdoğan İmam

Murat Kurt

Murat Gün

Fuat Kurum

Muradoğlu

Murat Kavurma

İmam Hatipoğlu

Daha oy verecekleri adayın ismini bilmeyen bir kitleyle karşı karşıyayız!

Bunları söyleyen vatandaşlardan bazıları isimlerini zikrettikleri adayların partilerine gönülden bağlı olduklarını ifade ediyor!

Gözler hep seçilecek olanlarda, seçenlerde değil!

Bu ülkede yarım yüzyıldan fazladır seçim yapılıyor!

Birileri geliyor iyi veya kötü ülkeyi, şehri yönetiyor ve gidiyor!

İsimler değişse de seçen kitle hep aynı kalıyor!

Seçen kitle aynı kaldıkça seçimlerden farklı sonuçlar bekliyoruz!

Ne zaman ki adaydan çok seçenin kim olduğuna bakarız, işte o zaman değişim için bir umudumuz olur!