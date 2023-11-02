Öyle bir sürpriz yaptılar ki öğretmenin yüreğine inecekti

Okulda öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen öğrenciler neredeyse öğretmenin yüreğine indireceklerdi. Hediye aldıkları çiçeği verince öğretmenin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.
02 Kasım 2023 Perşembe
Okulda öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen öğrenciler neredeyse öğretmenin yüreğine indireceklerdi. Hediye aldıkları çiçeği verince öğretmenin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.
Okulda öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen öğrenciler neredeyse öğretmenin yüreğine indireceklerdi. Hediye aldıkları çiçeği verince öğretmenin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.