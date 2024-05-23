Oyun için harcama pazarı 2028’e kadar 120 milyar doları aşacak

Farklı platformların geliştirilmesi, mobil cihazların yaygınlaşması, internet bağlantı hızlarının yükselmesi ve online oyunların çoğalması, video oyunu oynayanların sayısını da artırdı. Yükselen ilgiyi yeni gelir modellerine dönüştürmek isteyen oyun endüstrisi, mikro işlem olarak tabir edilen oyun içi harcamaları artırma hedefine eğildi. Endüstri bu hedefine büyük ölçüde ulaştı, zira mart ayında ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma, 4 oyuncudan birinin, video oyun karakterinin gücünü artıran ek özelliklerin, haritaların ve ürünlerin ticareti yapılan öğeler için harcama yaptığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Oyuneks Genel Müdürü Alihan Kesici, “Salgından bu yana oyunlar sosyalleşmenin ve eğlencenin önemli bir mecrasına dönüştü. Bu da yeni bir ekonomi oluşturdu. Her yaştan, her seviyeden kullanıcı, küresel enflasyona rağmen masaüstü ya da mobil oyunlar için oyun içi harcama yapma konusunda istekli. Özellikle oyun oynamayı bir iş modeline dönüştürmüş yayıncılar ve içerik üreticiler için oyun içi öğeler yatırım görevi görüyor” dedi.

OYUN İÇİ HARCAMA PAZARI 2028’E KADAR 120 MİLYAR DOLARI AŞACAK

ABD’de 10 bini aşkın kişiyle yürütülen bir araştırma, katılımcıların %54’ünün herhangi bir biçimde video oyunlar için harcama yapmak istediğini gösterirken, pazar büyüklüğüne ilişkin tahminler de düzenli olarak yayımlanmaya başladı. Online mikro işlem olarak da tanımlanan bu alışverişlerin hacmine yönelik bir ResearchAndMarkets araştırması, 2023’te 73 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün bu yıl 80,88 milyar dolara çıkacağını, 2028’e kadar da pazarın 120 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti. Popüler video oyunlarda kullanılan sanal ürünlerin ticaretinin Türkiye'de de 10 yılı aşkın geçmişi olan bir pazar olduğunu kaydeden Alihan Kesici,

“Ekim 2021’den bu yana faaliyet gösteren Oyuneks, kullanıcıların yaygın popüler online oyunlarla ilgili ürünlere ulaşabilecekleri güvenilir ve yenilikçi bir alışveriş platformu olarak öne çıkıyor. Pazara geç girmemize rağmen, yıllardır pazarda olan oyunculara kıyasla yüz binlerce üyeye çok kısa sürede ulaştık. Özellikle son yıllarda Türkiye’de espor alanında önemli başarılar elde eden S2G espor takımıyla işbirliğimiz PUBG Mobile kitlesine doğrudan erişebilmemize katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

“COUNTER-STRİKE, YALNIZCA KUTU SATIŞINDAN 1 MİLYAR DOLAR KAZANDI”

En popüler nişancı oyunları arasında yer alan, küresel turnuvalara konu olan Counter-Strike’ın yalnızca geçtiğimiz yıl oyun içi bir ürün olan kutulardan 1 milyar dolar ek gelir elde ettiğini belirten Alihan Kesici,

“Tek başına bu örnek bile pazar büyüklüğünü göstermek açısından oldukça güçlü. Steam Yetkili Satıcısı Oyuneks, bu hızla gelişen, yeni oyunlarla ve oyun stüdyolarının geliştirdiği yeni ürünlerle genişleyen pazarda 7/24 canlı destek hizmeti, piyasaya göre uygun fiyatlar, düşük komisyon oranları ve hızlı teslimatla kendisine yer edindi. Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir alışveriş deneyimi, bizi ön plana çıkaran en önemli özelliklerimizden. Yayıncı ve video oyuncu konusunda önemli bir şehir olan Antalya merkezli bir girişim olarak, Türkiye’deki oyun ekosistemiyle de yakın iletişim kurabiliyoruz. Oyuneks; video oyunlara tutkulu, dinamik ve genç ekibi, nitelikli hizmeti ve güçlü teknoloji altyapısıyla öne çıkıyor. Küresel oyun şirketleriyle kurduğumuz işbirlikleri, daha uygun fiyatlı ürünler sunmamızı sağlıyor” diye konuştu.

“RISE ONLINE, KNIGHT ONLINE VE PUBG MOBILE ÜRÜNLERİ ÇOK SATIYOR”

Her gün binlerce kullanıcının işlem gerçekleştirdiği bir platform olarak, Türkiye’deki video oyuncuların alışkanlıklarına ışık tutan tespitlerini de paylaşan Oyuneks Genel Müdürü Alihan Kesici, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türk yapımı MMORPG Rise Online, dünya çapında bir efsaneye dönüşmüş Knight Online, mobil deneyimiyle öne çıkan PUBG Mobile’ın yanı sıra Valorant, Fortnite, League of Legends, Metin2, Cabal, Silkroad, Zula, World of Warcraft gibi çok sayıda oyun için oyun & dijital kod ve e-pin satışı gerçekleştiriyoruz. Oyuneks alışveriş platformunda en çok satılan ürünler Rise Online item'ları, Rise Online GB, Knight Online item'ları, Knight Online GB, PUBG Mobile UC ve Mobile Legends Elmas olarak sıralanıyor.

İlerleyen süreçte bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği tüm ürünleri tek platformda sunma hedefiyle çalışıyoruz. Yerli bir şirket olarak, küresel pazarlara açılmayı da dört gözle bekliyoruz. Alışveriş ve hizmet deneyimini iyileştirmek için altyapımızı geliştirmeye ve dağıttığımız ödüllerle hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz.”