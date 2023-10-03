Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 35 oyunun koreografi, dans düzeni ve hareket düzeninde görev alan; Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, MDT kurucularından, koreograf, balet, dansçı, oyun yazarı ve oyuncu olan Alparslan Türkeş Karaduman, hayata veda etti.

KARADAĞLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karaduman’ın vefatı dolayısıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı bir mesaj yayınladı. Karadağlı mesajında "Alparslan Türkeş Karaduman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

