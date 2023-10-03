Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti

Koreograf, balet, dansçı, oyun yazarı ve oyuncu olan Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan taziye mesajı yayınladı.

Oyuncu Alparslan Türkeş Karaduman hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 35 oyunun koreografi, dans düzeni ve hareket düzeninde görev alan; Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından, MDT kurucularından, koreograf, balet, dansçı, oyun yazarı ve oyuncu olan Alparslan Türkeş Karaduman, hayata veda etti.

651bebaa86b24558482c304a.jpg

KARADAĞLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karaduman’ın vefatı dolayısıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı bir mesaj yayınladı. Karadağlı mesajında "Alparslan Türkeş Karaduman’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı Gündem
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş Gündem
Şahinler çetesinin yöneticisi operasyonu önceden öğrenip firar etmiş
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir? Gündem
Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir?
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı Gündem
Alkollü sürücü 3 aracı biçerek, beton büze çarptı
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı Spor
Watford'dan flaş Valerien Ismael kararı
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı Gündem
Ağrı’da iki hafif ticari aracın çarpışması: 6 yaralı
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı Gündem
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı