Oyuncu Alpaslan Özmol yılda birkaç kez ölüp ölüp diriliyor

Sosyal medyada sık sık "Öldü" haberleriyle gündeme gelen başarılı oyuncu Alpaslan Özmol, yasal yollara başvurma kararı aldı. Sosyal medya hesabından avukatıyla fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" dedi.

Oyuncu Alpaslan Özmol yılda birkaç kez ölüp ölüp diriliyor

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki "Çaycı Hüseyin" rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık ölüm haberiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine ölüm haberiyle Twitter'da konuşulan oyuncu, yasal yollara başvurma kararı aldı.

cocuklar-duymasinin-cayci-huseyini-alpaslan-ozmol-hakkindaki-olum-haberlerinden-bikti-001.jpg

DAVA AÇACAK

Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada öldüğü iddiası dolaşan oyuncu, Twitter gündeminde yerini aldı.

Sık sık çıkan ölüm haberlerinden bunalan Alpaslan Özmol, Instagram hesabından avukatıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

olum-haberiyle-gundemden-dusmeyen-a-jd6m.jpg

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı Ekonomi
Ünlü şirketin kuryesi aylık kazancını açıkladı
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı Magazin
Eski sevgiliyle poz verme modası başladı
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı Güncel
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Güncel
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir? Keşfet
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir? Keşfet
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir?