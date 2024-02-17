Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin abisinin eşinden şoke eden iddialar. Kulak patlatan dayağı anlattı

Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli iddialara göre eşi Eda İynemli’ye şiddet uyguladı.

Orçun İynemli'den de şikayetçi olan Eda İynemli ilk kez konuştu.

Açıklamalarda bulunan İynemli, kendisini dövüşüne eşinin ailesinin şahit olduğunu ancak sessiz kaldığını iddia etti.

“ABLASI OLANLARA ŞAHİT”

İynemli, "Orçun bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim İynemli'de oradaydı. Ablası olanlara şahittir. Orçun beni tokatladığında yere düştüm, ablası fenalaşmış bunu görünce. Orçun beni yerde tekmelemeye başladı.

Acımasızca vuruyordu. Onun bu darbeleri sebebiyle kulak zarım delindi. 1,5 ay duyu kaybı yaşadım. Orçun'un tüm ailesi onun şiddetine göz yumdu. Hepsi sessiz kaldı.

“KONUŞURSAM AİLECE TOPLUM İÇİNE ÇIKAMAZLAR”

Duygularımı kullandı, tedavi olacağına inandım. Darp şikayetimi geri çektim ama sonra yine değişti. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Hatta daha fazla konuşursam ailece toplum içine çıkamazlar." ifadelerini kullandı.