Oyuncu Ayça Varlıer Amerika'da tarihe geçti. Bir ilki başardı

Amerika'da yaşayan Ayça Varlıer bir ilki başardı. Varlıer, Swan Rock Opera'da 'Kraliçe Şardanel' karakteriyle sahne alarak, Off-Broadway'de başrol oynayan ilk Türk kadın sanatçı ünvanını kazandı

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, kültürel sınırları aşan bir başarı hikayesi yazarak, Türk sanatçıların dünya sahnesindeki varlığını güçlendirdi.

Varlıer, aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak sanatını farklı alanlarda da sürdürüyor.

New York'ta büyük ilgi ve beğeni toplayan Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek.