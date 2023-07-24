Oyuncu Cemre Baysel telefonla ölümle tehditi aldı. ''Hayatım kabusa döndü yardım edin''

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranını şikayet etti. Ünlü oyuncu, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam Ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin' dedi.

Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.

Mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi.

İddiaya göre şahıs, Baysel'in ve ailesinin kimlik bilgilerini adreslerini ve şahsi tüm bilgilerini ele geçirmişti. Büyük bir şok yaşayan genç kadın, aldığı bir mesajdan kısa bir süre sonra başka bir numaradan yine arandı. Şahıs, genç kadınla buluşmak istiyor ve bulaşmadığı takdirde kendisini kaçıracağını söylüyordu.

Dehşete kapılan güzel oyuncu, mesajları engelleyerek takıntılı hayranından kurtulmaya çalışırken, ailesinin adres bilgileri paylaşılarak, 'Benimle buluşmazsan bütün aileni öldüreceğim' şeklinde bir mesajla daha karşı karşıya kaldı.

Yine aynı numara, 'Cevap ver evine geleceğim' diyerek oyuncuyu tehdit etmeye başladı. Ne yapacağını bilemeyen Cemre Baysel, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.