Cemre Baysel moral tatiline çıktı

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın ‘Baht Oyunu’ dizisinde başlayan aşkları geçen ay sona ermişti. İkilinin ilişkilerini bitirmesi evlilik bekleyen hayranlarını da üzmüştü.

Oyuncu, aralarında meslektaşları Serkay Tütüncü ve Semiha Bezek’in de olduğu bir grupla Mısır’da tatil yaptı.

Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh’te kaldılar. Gündüz plajda, gece kulüplerde eğlendiler.

Mısır’ın Sharm El Sheikh kentine giden oyuncu çölde verdiği pozları instagram hesabında yayınlandı. Oyuncunun paylaşımları 3.6 milyon takipçisinin olduğu instagram hesabında yoğun ilgi gördü. Özellikle Arap hayranları oyuncunun fotoğraflarının altına yorum yağdırdı. Bazı hayranları oyuncuya, “Suudi Arabistan’a da gel bizim de çölümüz var” şeklinde çağrıda bulundular.

Ünlü oyuncular dün akşam İstanbul’a döndü.