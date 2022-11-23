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Cemre Baysel moral tatiline çıktı

'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel geçen ay yollarını ayırmıştı. Cemre Baysel, aşk acısını unutmak ve moral depolamak için tatile çıktı. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:23
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Cemre Baysel Mısır'da moral depoladı

Cemre Baysel moral tatiline çıktı
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın ‘Baht Oyunu’ dizisinde başlayan aşkları geçen ay sona ermişti. İkilinin ilişkilerini bitirmesi evlilik bekleyen  hayranlarını da üzmüştü. 

Oyuncu, aralarında meslektaşları Serkay Tütüncü ve Semiha Bezek’in de olduğu bir grupla Mısır’da tatil yaptı.

Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh’te kaldılar. Gündüz plajda, gece kulüplerde eğlendiler.

Mısır’ın Sharm El Sheikh kentine giden oyuncu çölde verdiği pozları instagram hesabında yayınlandı. Oyuncunun paylaşımları 3.6 milyon takipçisinin olduğu instagram hesabında yoğun ilgi gördü. Özellikle Arap hayranları oyuncunun fotoğraflarının altına yorum yağdırdı. Bazı hayranları oyuncuya, “Suudi Arabistan’a da gel bizim de çölümüz var” şeklinde çağrıda bulundular.

Ünlü oyuncular dün akşam İstanbul’a döndü.

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