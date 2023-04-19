Oyuncu Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş aşkında mutlu son

Dağhan Külegeç, geçtiğimiz kasım ayında evlilik yolunda ilk adımı attığı Tuğba Aytaş ile sessiz sedasız nikâh masasına oturdu. Ünlü oyuncu, sürpriz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Oyuncu Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş aşkında mutlu son

Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Lise Defteri, Hırsız Polis, Kiraz Mevsimi, Dokuz Oğuz ve Yeni Gelin gibi dizilerde oynayan Dağhan Külegeç, geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atarak 6 yıllık sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlanmıştı. Çift, önceki gün de sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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"RESMİLEŞTİ"

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 7. yılını kutlayan ikili, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gözlerden uzak bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Törenden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Külegeç, "Resmileşti" notunu düştü. Sevilen oyuncu nikahında gömlek ve ceket tercih ederken Tuğba Aytaş'ın kot pantolon ve çiçek desenli bir gömlek giymesi dikkatlerden kaçmadı.

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Külegeç'in paylaşımına Yasemin Kay Allen, Arzu Yanardağ, Tolga Mendi ve İbrahim Kendirci gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

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