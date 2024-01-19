Oyuncu Erdal Beşikçioğlu neden Etimesgut'tan aday olduğunu açıkladı

Kaynak: Halk TV
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu neden Etimesgut'tan aday olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'tan aday olma sebebini ve aktif siyasete giriş fikrini ilk kez açıkladı

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Erdal Beşikçioğlu, sürpriz bir şekilde Etimesgut'tan belediye başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu. Beşikçioğlu, bu radikal kararı ve aktif siyasete giriş sebebini ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, "Etimesgut benim için özel bir yer. Burada geçirdiğim çocukluk ve gençlik yılları beni etkiledi. Şimdi ise bu güzel ilçeye katkı sağlamak ve halkın sesi olmak istiyorum" dedi. Beşikçioğlu'nun aktif siyasete atılma kararı, hayranları ve kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, oyuncunun bu kararını nasıl aldığı ve politika sahnesinde neler vaat ettiği merakla bekleniyor.

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