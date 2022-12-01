1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gonca Vuslateri, davette giydiği kıyafeti ile şaşkınlık yarattı. Rüküşlükte adeta zirveyi zorladı

Gonca Vuslateri, davette giydiği kıyafeti ile şaşkınlık yarattı. Rüküşlükte adeta zirveyi zorladı

Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kostümle dikkat çekti. Dansöz kostümü andıran bir kıyafet tercih eden Vuslateri, göğüs detayıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:23
Takip Et

Oyuncu Gonca Vuslateri'nin, oryantal kıyafetini anımsatan kostümü katıldığı davette olay oldu

Gonca Vuslateri, davette giydiği kıyafeti ile şaşkınlık yarattı. Rüküşlükte adeta zirveyi zorladı
+
Aa
-

Netflix, 2 Aralık’ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa’nın lansmanını dün akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

Gecede pek çok ünlü isim şıklığı ile göz kamaştırırken, ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafetle rüküşlükte zirveyi zorladı ve  sosyal medyada gündem oldu..

Dansöz kıyafetini andıran bir kostüm tercih eden Vuslateri, başına taktığı taçla dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın videosunu paylaştığı Gonca Vuslateri, ünlü oryantal üçlüsü mezdeke şarkısında kameralara dans etti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.