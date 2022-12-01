Gonca Vuslateri, davette giydiği kıyafeti ile şaşkınlık yarattı. Rüküşlükte adeta zirveyi zorladı

Netflix, 2 Aralık’ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa’nın lansmanını dün akşam Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda özel bir etkinlikle gerçekleştirdi.

Gecede pek çok ünlü isim şıklığı ile göz kamaştırırken, ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafetle rüküşlükte zirveyi zorladı ve sosyal medyada gündem oldu..

Dansöz kıyafetini andıran bir kostüm tercih eden Vuslateri, başına taktığı taçla dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın videosunu paylaştığı Gonca Vuslateri, ünlü oryantal üçlüsü mezdeke şarkısında kameralara dans etti.