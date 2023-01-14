Gonca Vuslateri'den flaş itiraf: Çocuk sahibi olmak için harekete geçiyorum

‘Cenazemize Hoşgeldiniz’ filmi ile beyazperdede boy göstermeye hazırlanan oyuncu Gonca Vuslateri, Re Touch Mag dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

"58 KEDİLİ, KADİFE KOLTUKTA YAŞLANAN TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"

Bir hayalini dile getiren Vuslateri “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum” dedi.

"BABA EKSİKLİĞİ İLE BÜYÜDÜM"

Gonca Vuslateri şöyle devam etti:

“Uzun evlilik taraftarı değilim. Ama baba olmayı isteyen bir figürün de yaşamımda olması iyidir. Çünkü ben eksikliğiyle büyüdüm. Bir de kalabalık ev matraktır. Aile kurmak güzeldir. Bir dişi olarak, böyle mucizevi bir tarafımı neden hayata geçiremiyorum diye düşünmüyor değilim.”



