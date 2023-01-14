14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Gonca Vuslateri'den flaş itiraf: Çocuk sahibi olmak için harekete geçiyorum

Gonca Vuslateri'den flaş itiraf: Çocuk sahibi olmak için harekete geçiyorum

Oyuncu Gonca Vuslateri, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. Çocuk sahibi olmak istediğini belirten Vuslateri "Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum” dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:19
Takip Et

Gonca Vuslateri: Anne olmak için harekete geçiyorum

Gonca Vuslateri'den flaş itiraf: Çocuk sahibi olmak için harekete geçiyorum
+
Aa
-

‘Cenazemize Hoşgeldiniz’ filmi ile beyazperdede boy göstermeye hazırlanan  oyuncu Gonca Vuslateri, Re Touch Mag dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. 

"58 KEDİLİ, KADİFE KOLTUKTA YAŞLANAN TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"

Bir hayalini dile getiren Vuslateri “Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum” dedi.

"BABA EKSİKLİĞİ İLE BÜYÜDÜM"

Gonca Vuslateri şöyle devam etti:

“Uzun evlilik taraftarı değilim. Ama baba olmayı isteyen bir figürün de yaşamımda olması iyidir. Çünkü ben eksikliğiyle büyüdüm. Bir de kalabalık ev matraktır. Aile kurmak güzeldir. Bir dişi olarak, böyle mucizevi bir tarafımı neden hayata geçiremiyorum diye düşünmüyor değilim.”


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.