Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse: İyiyiz demek içimden gelmiyor

Habertürk'ün haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, otomobilini beklediği sırada objektiflere yansıdı. Küçükköse, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

"İYİYİZ' DEMEK İÇİMDEN GELMİYOR"



Gazetecilerle sohbet eden Hazal Filiz Küçükköse, yaşanan deprem felaketlerinin ardından, "İyiyiz' demek içimden gelmiyor şu dönemde. Çok zor günler geçiriyoruz. Umarım yaralarımızı hep birlikte sararız" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, ardından hızla evinin yolunu tuttu.