Oyuncu İlker Kızmaz deprem bölgesinde konteyner yapıyor

Oyuncu İlker Kızmaz afet bölgelerinde yardım çalışmalarına katılan isimler arasında... Depremzedeler için yardım çalışmalarına katılan isimler arasında bulunan İlker Kızmaz, takdir toplayan bir çalışmanın içerisinde yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlker Kızmaz, yardım merkezlerindeki çalışmaların ardından şimdi de afet bölgesindeki vatandaşların barınma çalışmalarına destek veriyor.

Bir grup gönüllü bir araya geldi ve deprem bölgelerinde konteyner ev yapımına başladılar. Gece - gündüz çalışmalara katılan ekip, bölgedeki ilk evi de tamamlamak üzereler.