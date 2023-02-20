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Oyuncu İlker Kızmaz deprem bölgesinde konteyner yapıyor

Oyuncu İlker Kızmaz, depremzedeler için afet bölgesine koştu. Gönüllü bir ekip ile beraber çalışan ünlü oyuncu, deprem bölgesinde konteyner ev yapmaya başladı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:35
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Oyuncu İlker Kızmaz'dan alkışlanacak hareket! Ddeprem bölgesinde konteyner yapıyor

Oyuncu İlker Kızmaz deprem bölgesinde konteyner yapıyor
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Oyuncu İlker Kızmaz afet bölgelerinde yardım çalışmalarına katılan isimler arasında... Depremzedeler için yardım çalışmalarına katılan isimler arasında bulunan İlker Kızmaz, takdir toplayan bir çalışmanın içerisinde yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlker Kızmaz, yardım merkezlerindeki çalışmaların ardından şimdi de afet bölgesindeki vatandaşların barınma çalışmalarına destek veriyor.

Bir grup gönüllü bir araya geldi ve deprem bölgelerinde konteyner ev yapımına başladılar. Gece - gündüz çalışmalara katılan ekip, bölgedeki ilk evi de tamamlamak üzereler.

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