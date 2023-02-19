Dünyaca ünlü oyuncu video hazırlayarak depremzedeler için bağış toplayacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Bu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı ünlü isimler, Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için yardım ve bağış çağrıları yapmayı sürdürüyor.

Son olarak 'Pam & Tommy' dizisinin yıldızı Lily James de depremzedelere para toplamak için bir yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili konuşan James, iki haftalığına bir platforma katıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara özel videolar hazırlayacak.

Özel video isteyenler James'e 125 dolar ödeyecek. Lily James'in de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla bu haberi duyuran James, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu. James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'e yakın ünlü ismin de bu yardım kampanyasına destek verdiği öğrenildi.