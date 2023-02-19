19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünyaca ünlü oyuncu video hazırlayarak depremzedeler için bağış toplayacak

Dünyaca ünlü oyuncu video hazırlayarak depremzedeler için bağış toplayacak

Ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyasından çağrı yapan James "Mümkün olan en çok parayı toplamak için hepinizden yardım bekliyorum" dedi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:40
Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Lily James video hazırlayarak depremzedeler için bağış toplayacak

Dünyaca ünlü oyuncu video hazırlayarak depremzedeler için bağış toplayacak
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Bu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı ünlü isimler, Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için yardım ve bağış çağrıları yapmayı sürdürüyor.

Son olarak 'Pam & Tommy' dizisinin yıldızı Lily James de depremzedelere para toplamak için bir yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili konuşan James, iki haftalığına bir platforma katıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara özel videolar hazırlayacak.

Özel video isteyenler James'e 125 dolar ödeyecek. Lily James'in de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla bu haberi duyuran James, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu. James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'e yakın ünlü ismin de bu yardım kampanyasına destek verdiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.