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Serhat Teoman'dan açıklama. Depremzede "Oğlumu enkazdan çıkardı" demişti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük hasara yol açarken Türkiye'yi yasa boğdu. Oyuncu Serhat Teoman enkaz çalışmaları ile ilgili kendisi ile ilgili yayılan yanlış bir bilgiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:14
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Depremzede "Oğlumu enkazdan çıkardı" demişti! Serhat Teoman'dan açıklama

Serhat Teoman'dan açıklama. Depremzede ''Oğlumu enkazdan çıkardı'' demişti
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ilde büyük hasara yol açtı. Yıkıma neden olan deprem sonrası bölgelere yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı illerde enkaz çalışmaları devam ederken; ünlü isimler de gerek bölgede gerekse yaptıkları bağışlarla ve yardımlarla vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapıyor.

Oyuncu Serhat Teoman enkaz çalışmaları ile ilgili kendisi ile ilgili yayılan yanlış bir bilgiye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

Serhat Teoman, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser Hanım oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

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