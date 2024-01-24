Oyuncu kocasını aldatma mahkemesi boşanmayla bitti

Burak Sergen, 4 Haziran 2021'de kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlenmişti.

Ancak çift, Ekim 2021'de ihanet iddiasıyla ayrılmıştı. Burak Sergen, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmış, Nihan Ünsal da bu iddiaları reddederek, karşı dava açmıştı.

Daha sonra ise Nihan Ünsal'ın, İzmirli iş insanı Özer Kocer ile fotoğrafları basında yer bulmuştu.

Davanın detayları ise gizlilik kararı olduğu için paylaşılmamıştı.

DAVA SONUÇLANDI

Çift, davanın sona ermesiyle birlikte bugün boşandı. Burak Sergen'in avukatı Uğur Sıtkı, "Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nisan Ünsal arasında süre gelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" paylaşımını yaparak boşanmayı açıkladı.



Oyuncu da bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN KALAN NAFAKAYA İSYAN ETMİŞTİ

Oyuncu Burak Sergen ile 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen arasındaki nafaka krizi devam ediyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu bulunan Burak Sergen, nafakayı ödemekte güçlük çektiğini ifade etmişti. Nafakanın yüksekliğine isyan eden Sergen, üç ay hapis cezası aldığını açıklayarak eski eşine tepki göstermişti.

"HASTALIĞIM SONRASI NAFAKAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇALIŞTIM"

Oyuncu Burak Sergen, "Nisan 2021'de koronavirüse yakalanan ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, "Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararıyla 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki" diyerek sitemini dile getirmişti.