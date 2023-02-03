Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün acı günü. Eşi teselli etti

Oyuncu Mehmet Günsür, aldığı acı haberle yıkıldı. Son olarak dijital bir platformda yayınlanan dizisiyle ekrana gelen Günsür'ün annesi yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastanede yatan ünlü oyuncunun annesi Sibel Günsür, hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sibel Günsür, Zincirlikuyu'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bu acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. İtalyan eşi Katerina Mongoi ile sık sık sarılarak teselli arayan Mehmet Günsür, kendisini yalnız bırakmayan dostlarından eğitim kurumlarına bağış yapmalarını istedi.

Cenaze töreninin aile arasında olması istediği için kimseye haber vermediği öğrenildi.

