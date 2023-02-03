3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün acı günü. Eşi teselli etti

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün acı günü. Eşi teselli etti

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastanede yatan annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:37
Takip Et

Oyuncu Mehmet Günsür’ü yıkan ölüm!

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür’ün acı günü. Eşi teselli etti
+
Aa
-

Oyuncu Mehmet Günsür, aldığı acı haberle yıkıldı. Son olarak dijital bir platformda yayınlanan dizisiyle ekrana gelen Günsür'ün annesi yaşamını yitirdi. 

Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve Kasım ayından bu yana hastanede yatan ünlü oyuncunun annesi Sibel Günsür, hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sibel Günsür, Zincirlikuyu'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

Bu acı gününde Mehmet Günsür'ü aile dostları ve sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. İtalyan eşi Katerina Mongoi ile sık sık sarılarak teselli arayan Mehmet Günsür, kendisini yalnız bırakmayan dostlarından eğitim kurumlarına bağış yapmalarını istedi.

Cenaze töreninin aile arasında olması istediği için kimseye haber vermediği öğrenildi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
1
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
2
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
4
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Tuğba Altıntop yaptığı imam nikahı sayısını açıkladı. Verdiği sayı herkesi şok etti
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
7
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Akaryakıt istasyonlarında tuvaletler ücretli oldu
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Brezilya’da Senato başkanı belli oldu
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
﻿AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan filipinli çocuğun üç parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.