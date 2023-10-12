Oyuncu Nurettin Sönmez: "Ya tekkedeyim ya meyhanede"

Oyuncu Nurettin Sönmez, katıldığı programda sunucunun "Çaresiz kaldığında nasıl çözersin" sorusuna, "Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Ya tekkedeyim ya meyhanede" cevabını verdi.

Oyuncu Nurettin Sönmez: "Ya tekkedeyim ya meyhanede"

Oyuncu Nurettin Sönmez, katıldığı programda sunucunun "Çaresiz kaldığında nasıl çözersin" sorusuna, "Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Ya tekkedeyim ya meyhanede" cevabını verdi.

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