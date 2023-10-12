Oyuncu Nurettin Sönmez: "Ya tekkedeyim ya meyhanede"

Oyuncu Nurettin Sönmez, katıldığı programda sunucunun "Çaresiz kaldığında nasıl çözersin" sorusuna, "Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Ya tekkedeyim ya meyhanede" cevabını verdi.
12 Ekim 2023 Perşembe
Oyuncu Nurettin Sönmez, katıldığı programda sunucunun "Çaresiz kaldığında nasıl çözersin" sorusuna, "Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Ya tekkedeyim ya meyhanede" cevabını verdi.
Oyuncu Nurettin Sönmez, katıldığı programda sunucunun "Çaresiz kaldığında nasıl çözersin" sorusuna, "Ya namaz kılıyorum ya bara gidiyorum. Ya tekkedeyim ya meyhanede" cevabını verdi.