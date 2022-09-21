Oktay Kaynarca'nın dizisi reytingleri alt üst etti ve bir ilke imza attı

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi sezona hızlı başladı. ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ilk bölümüyle Total’de 8,23 izlenme oranı ve 23,28 izlenme payı, AB’de 5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı, 20+ABC1’de 7,80 izlenme oranı ve 21,00 izlenme payıyla 3 kategoride de zirvede yar aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan ilk dizi oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 1. Bölüm etiketi #BBCS ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #BenBuCihanaSığmazam twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sırada yer alırken #BBCS üçüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.