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Oktay Kaynarca'nın dizisi reytingleri alt üst etti ve bir ilke imza attı

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı yeni dizi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan ilk dizi oldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:00
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Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' ilk bölümüyle sezona bomba gibi girdi

Oktay Kaynarca'nın dizisi reytingleri alt üst etti ve bir ilke imza attı
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Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi sezona hızlı başladı. ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ilk bölümüyle Total’de 8,23 izlenme oranı ve 23,28 izlenme payı, AB’de 5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı, 20+ABC1’de 7,80 izlenme oranı ve 21,00 izlenme payıyla 3 kategoride de zirvede yar aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan ilk dizi oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 1. Bölüm etiketi #BBCS  ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #BenBuCihanaSığmazam twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sırada yer alırken #BBCS  üçüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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