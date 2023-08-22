Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Sanatçı hastaneye kaldırıldı

Yalan Dünya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi.. Muğla'da meydana gelen kaza sonrası ters yönde giden sanatçının aracı neredeyse pert oldu. Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Sanatçı hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ters yönde giden sinema oyuncusu Olgun Şimşek’in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Olgun Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

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Kaza sırasında savrulan ve refüje çıkan araçlar ağır hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü Mehmet İlker Teker idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine ters yönde seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi

Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile diğer aracın sürücüsü Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi. Tedavinin ardından ünlü oyuncu hastaneden ayrıldı.

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