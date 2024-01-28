Flaş... Flaş... Ünlü şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Ünlü şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı ve sunucu Alişan, Sivrihisar'daki konserine giderken karın ağrısı şikayetiyle yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı ve sunu Alişan, Eskişehir'deki konseri için yola çıktığı esnada şiddetli karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

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Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Alişan, Sivrihisar konserine giderken sağ tarafında dayanılmaz bir ağrı hissettiğini ve Bursa'da acile gittiğini söyledi.

“APANDİSİT AMELİYATI OLACAĞIM”

Alişan açıklamasının devamında, “Doktorlar İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

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