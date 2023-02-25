Özge Özpirinççi deprem hakkında dobra dobra konuştu. Ünlü oyuncu gönüllü olarak depremzedelerin yardımına koşmuştu

Umut Evirgen, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Sarıyer Küçük Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi.11 ilimizi sarsan deprem felaketinin ardından AHBAP Derneği ile işbirliği içerisinde her türlü yardıma destek olan üçlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEP BİRLİKTE TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ"

Özge Özpirinçci yaşanan deprem felaketi ile ilgili, "Sesimiz yüksek çıkıyor. Daha da yüksek çıkacak. Toplanan yardımların gerekli yerlere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. AHBAP Derneği ve oradaki tanıdıklarımızla iş birliği içindeyiz. Çok zor bir süreç yaşandı ve uzun sürecek bunun iyileşmesi... İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız" dedi.

"TOPLUM OLARAK FARKINDALIK YARATMA TARAFTARIYIM"

Oyuncu, sosyal medyada yapılan, "Normalleşelim mi?" anketleri ile ilgili ise, "Ben sosyal medyaya mesafeli davranmaya çalışan birisiyim. İçinden gelen ne isterse yapsın. Birbirimizin kusurlarına değil de ortak noktalarımıza odaklanma zamanı. Bireysel olarak değil ama toplum olarak farkındalık yaratma taraftarıyım. Kıvanç Tatlıtuğ, çok güzel söyledi. Birbirimize sarılalım gerçekten. Gönüllü olmak bana çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.