Toten Hosen müzik grubundan depremzedeler için yardım konseri. Biletler 1 saat içinde tükendi.Konseri 10 bin kişi izledi

Alman rock müzik grubu Toten Hosen, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlar adına bir dayanışma konseri verdi.

Almanya Düsseldorf'ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler tam 1 saat içerisinde tükendi.

Bağışlarla toplanan paranın toplamda bir milyon avroyu aştığı öğrenildi. Grubun solisti Campino'nun, "Deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme" çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının, depremzedelere bağışlandığı açıklandı.