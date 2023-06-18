Oyuncu Pelin Uluksar bikinili pozuyla nefes kesti. Yaz sezonunu yurt dışında açtı

Yeni dizisi "Yaz Şarkısı" ile izleyici karşısına çıkacak olan Pelin Uluksar, yaz tatili rotasını yurt dışına çeviren ünlü isimlerden. Güzel oyuncu, sezonu Mısır'da açtı

Oyuncu Pelin Uluksar bikinili pozuyla nefes kesti. Yaz sezonunu yurt dışında açtı

Editör: Osmancan EROK

"Ben Bu Cihana Sığmazam"daki Süheyla rolüyle dikkat çeken Pelin Uluksar, yaz sezonu yurt dışında açtı. Mısır'a giden güzel oyuncu bikinili pozuyla nefes kesti.

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Arkadaşlarıyla tatile çıkan Pelin Uluksar, bikinili pozlarını 1,8 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan güzel oyuncuya övgü dolu mesaj yağdı.

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10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Hem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hem de Uluslararası Micheal Chekhov Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Pelin Uluksar, aynı zamanda bale ve eskrim yapıyor. Güzel oyuncu, Instagram'daki 1,8 milyon takipçisiyle de sosyal medyanın etkin isimlerinden.

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