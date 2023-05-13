Oyuncu Şebnem Özinal şiddet ve tehditten şikayetçi oldu. İşletmeci eşinden 3 yıl önce boşanmıştı

Şebnem Özinal, 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Şefik Öztek hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Şebnem Özinal şiddet ve tehditten şikayetçi oldu. İşletmeci eşinden 3 yıl önce boşanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, işletmeci Şefik Öztek boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıldır oyuncuya aylık bin lira olan nafakayı ödemedi. Nafakasını alamayan Şebnem Özinal, eski eşi hakkında icra müdürlüğüne başvurarak 19 bin 621 liralık icra takibi başlattı.

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Şebnem Özinal'ın aleyhine başlattığı icra takibine sinirlenen Öztek, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Özinal’ın avukatı Soner Somuncu, “Uğradığı hakaret ve tehditler karşısında huzur ve sükunu bozulan müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için Şefik Öztek'’in cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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