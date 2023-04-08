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Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı

Bartın'da bir evde çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın hayatını kaybeden babası ile üvey annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:45
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Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın yangında ölen babası ve üvey annesi toprağa verildi

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı
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Bartın'ın merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında dün çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dallıca köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aktaş çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

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