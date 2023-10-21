Oyuncu Selahattin Taşdöğen'den sokak röportajında: "Sokağa çıkıp da 'Mehmetçik Gazze'ye' diyenler, yollar açık önce kendileri gitsin"

Oyuncu Selahattin Taşdöğen kendisine sorulan "Filistin ile İsrail savaşı ülkemizi ne kadar etkiliyor?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu:

"Her türlü savaş bizim ülkemizi etkiliyor. Hastanelerin bombalanması, kadınların, çocukların öldürülmesi kabul edilebilir bir şey değil. İsrail çok büyük bir suç işlemiştir. Arkasında Amerika var. Birleşememiş bir Birleşmiş Milletler var. Hepsinin kulakları kapalı, üç maymunu oynuyorlar. Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye'yi tanımış mıdır? 74 Harekatı'nda Filistin halkı tanımadı, Yunanistan'ı tanıdılar, Rumların, Ermenilerin tarafında geçtiler. Ama hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar. İnsanen, vicdanen çok rahatsızım. Tabii ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor. Hayır diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı, Araplar bunu hak ediyor. Kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiydin kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil. Vatan eğer vatansa, kanını döktüysen o senin vatanındır. Bizim başımızda bir Mustafa Kemal Atatürk vardı, onların da öyle bir Atatürkleri yok, keşke olabilseydi. Bütün Arap toplulukları neredeler? Neden acaba Filistin'e yardımcı olmuyorlar? Irkçı değilim ama Araplardan nefret ederim. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp da 'Mehmetçik Gazze'ye' diyenler öncelikler buyursunlar yolları açık, kendileri gitsinler. Orada bir savaşsınlar, bakalım görelim. Ki kendileri askere bile gitmiş değillerdir onların. Ama beni ilgilendiren bir olay olursa ben kanımın son damlasına kadar kendi ülkemde bayrağımı ve toprağımı savunurum, savaşırım."