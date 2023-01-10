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Ünlü oyuncu boğulmak üzere olan köpeğini kurtarmak için denize atladı

Bir süredir birliktelik yaşayan Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin kısa bir süre önce sahiplendiği 3 aylık yavru köpek talihsiz bir kaza sonucu denize düştü. Köpeğin denizde çırpındığını gören Tuvana Türkay da onu kurtarmak için buz gibi havaya aldırış etmeden Boğaz'ın serin sularına atladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:57
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Oyuncu Tuvana Türkay, denize düşen köpeğini kurtarmak için Boğaz'ın soğuk sularına atladı

Ünlü oyuncu boğulmak üzere olan köpeğini kurtarmak için denize atladı
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Mutlu birliktelikleri süren oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi'nin geçtiğimiz günlerde sahiplendiği ve adını 'Yogi' koyduğu 3 aylık yavru köpek, talihsiz bir kaza sonucu denize düştü.

Köpeği Yogi'nin denizde çırpındığını gören Türkay da onu kurtarmak için kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

''KURTARAMASAYDIM VİCDAN AZABINDAN ÖLÜRDÜM"

Yaklaşık bir haftadır soğuk algınlığı nedeniyle istirahat eden oyuncu, yaşadığı korku dolu anları  HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı: Yoginin oynaması için balkon kapısını açmıştım. Ben de televizyon izliyordum. İki dakika geçmedi sesi kesildi. Bir an panik oldum.

''KAPI ARALIK KALMIŞ''

Yavru köpek olduğu için yokluğu hemen hissediliyor. Denize açılan kapıya bir baktım yarım aralanmış. Kapalı olan kapının yarım aralandığını görünce dışarı fırladım. Denize bakınca onu ileri doğru yüzerken gördüm. Merdiven olmadığı için ev ayakkabılarımı çıkarıp direkt denize atladım.

AKINTIYA KAPILDIK

Elbiselerle denize atladığım için akıntıda biraz zorlandım. Denizin ortasından aldım ama merdiven olmadığı için karaya çıkamadım. Komşuların hiçbiri duymadı. Akıntıda fazla olduğu için olduğumuz yerde duramadık. En sonunda en yakın merdiven neredeyse oraya doğru yogiyi itmeye başladım.

''10 DAKİKA AĞLADIM''

Bu şekilde merdivene ulaşarak kimin evi olmadığını bilmeyerek merdivene çıktım. 10 dakika çıktığım evin bahçesinde ağladım. Birini görüp bağırdım yardım istedim. Görmeseydim herhalde boğulurdu ben de vicdan azabından ölürdüm.

 

 

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