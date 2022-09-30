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Tuvana Türkay aileye girdi! İzzet Antebi’nin ailesiyle yemek yedi

Bir süredir iş insanı İzzet Antebi ile aşk yaşayan oyuncu Tuvana Türkay, önceki akşam Tarabya'daki bir restoranda sevgilisinin ailesiyle tanıştı.  

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:01
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İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Yemekte buluştular

Tuvana Türkay aileye girdi! İzzet Antebi’nin ailesiyle yemek yedi
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Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, bir süredir aşk yaşadığı İzzet Antebi’nin ailesiyle Tarabya'da yemek yedi.  

Keyifli halleriyle dikkat çeken Tuvana Türkay, saatlerce İzzet Antebi'nin ailesiyle sohbet etti. 

Antebi ile Türkay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı objektiflere böyle yansıdı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Antebi ile Türkay, birlikte kendi otomobilleriyle ayrıldı. 

İzzet Antebi'nin annesi ile babası, görüntülendiklerini fark edince "Biz ünlü değiliz ki" diyerek kahkaha attı.

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