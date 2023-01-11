Ünlü oyuncu Artemis Karaman ilginç anısını anlattı: Otostop çekerek İstanbul’a geldim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de rol alan Artemis Karaman, Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Karaman, ayak üstü muhabirlerin sorularını cevapladı.

"OTOSTOP ÇEKEREK İSTANBUL’A GELDİM"

2022 yılını değerlendiren Artemis Karaman, başından geçen ilginç bir olayı da anlattı.

Karaman, "Bu sene tatil dönüşünde ne uçak ne de otobüs bileti bulabildim. Ben de küçük bir çantamla Torba kavşağında 34 plaka araç bekledim. Yani otostop çekerek İstanbul'a kadar geldim. Tabii ki arabaya dikkat ederek bindim. Sonra yol uzun olunca bayağı bayağı sohbet ederek geldim" açıklamasında bulundu.

"SEN NE BİÇİM KADINSIN!" DİYE BAĞIRDILAR

Bir hayli keyifli olduğu görülen Artemis Karaman, dizilerdeki kötü karakterleri canlandırması hakkında konuştu.

Oyuncu, "Bence oyuncuların kanayan yarası bu, sıkıntıları oluyor. Oynadığımız rol üstümüze yapışıyor, zaman zaman korktum. 'Sen ne biçim kadınsın!' diye bağıranlar oldu. Bu tepkileri alınca doğru işi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

"DOĞRU İŞİ BEKLİYORUM"

Yeni projeler için görüşmeler halinde olduğunu belirten Karaman, "Doğru işi bekliyoruz' diyelim. 'Kötü kadın rolünü istemem' demiyorum. Beni besliyor" ifadelerini kullandı.