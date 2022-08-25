Tuvana Türkay ile İzzet Antebİ gazetecileri görünce gereksiz bir panik yaşandı

Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, Yeniköy’de görüntülenince panikledi. Sevgilisine adeta siper olan işadamı, onu hızlı adımlarla evine götürdü
Çift önceki akşam Yeniköy’de objektife yansıdı. Ancak muhabirlerin görüntü alması ikiliyi panikletti.
İzzet Antebi, özellikle Tuvana Türkay’ın görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf etti. “Konuşmayacağız, çekmeyin” diyerek tepki gösteren işadamı, Türkay’ı hızlı adımlarla evine götürdü.
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