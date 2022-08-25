Tuvana Türkay ile İzzet Antebİ gazetecileri görünce gereksiz bir panik yaşandı

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:01

Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:02 Takip Et

Çağla Şıkel’le yaptığı yazışma eski eşi tarafından ifşa edilen Antebi, önceki gece sevgilisi ile Yeniköy sahilindeydi