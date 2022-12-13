Sunucu Alp Kırşan'ın acı günü

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan’ın babası Erdinç Kırşan, dün akşam hayata veda etti.
Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Kırşan, “Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30’da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı
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