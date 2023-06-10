Oyuncu Yüşra Geyik'in dekolte pozları nefes kesti

Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor. Cesur tarzı ve oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı.

Oyuncu Yüşra Geyik'in dekolte pozları nefes kesti

Oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Yağmur karakterine Yüsra Geyik hayat veriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

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32 yaşındaki Yüsra Geyik pozlarına "Ev-le-ni-yo-ruz" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bu kız da böyle gelinlik giyer", "Pistlerin aranan yüzü", "Ayağına bas", "Bayılıyoruz" yorumlarında bulundu.

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Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Merve Oflaz ve Gizem Ünsal da yer aldı.

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Ekran yolculuğuna Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile çıkış yakaladı.

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Geyik daha sonra Camdaki Kız’ın kadrosuna katıldı. Ünlü isim şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.

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