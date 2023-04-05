6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı

Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itirafı geldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 23:23
Takip Et

Oyundan atılan Emre özür diledi

Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
+
Aa
-

Başakşehir'in Galatasaray'ı Türkiye Kupası'ndan elediği maçta zaman zaman büyük gerginlikler yaşandı.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada turuncu- lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, 39. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kırmızı kartın ardından da hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına tepki göstermeyi sürdüren Belözoğlu, en son Süper Lig'in 26. haftasındaki Karagümrük maçının devre arasında oyundan ihraç edilmişti.

SOYUNMA ODASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Emre Belözoğlu'nun maç sonunda soyunma odasında futbolcularla kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Emre'nin yanlış yaptığını kabul edip futbolculardan özür dilediği öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
6
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Diyarbakır’da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.