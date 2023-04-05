﻿Emre Belözoğlu soyunma odasında günah çıkardı

Başakşehir'in Galatasaray'ı Türkiye Kupası'ndan elediği maçta zaman zaman büyük gerginlikler yaşandı.
Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada turuncu- lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, 39. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kırmızı kartın ardından da hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına tepki göstermeyi sürdüren Belözoğlu, en son Süper Lig'in 26. haftasındaki Karagümrük maçının devre arasında oyundan ihraç edilmişti.
SOYUNMA ODASINDA ÖZÜR DİLEDİ
Emre Belözoğlu'nun maç sonunda soyunma odasında futbolcularla kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Emre'nin yanlış yaptığını kabul edip futbolculardan özür dilediği öğrenildi.