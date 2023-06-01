Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadını, İmamoğlu'nun CHP'li olduğuna kimse inandıramadı

Ancak kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li olduğunu iddia etti, CHP'li olduğunu kabul etmedi.

“Oyun kime” diye soran muhabire cevap veren kadın şunları söyledi “Recep Tayyip Erdoğan’a. Her şeyimizi yaptı, dört dörtlük yollarımızı yaptı.” dedi.

Muhabir bunun üzerine “İstanbul’un Belediye başkanı kim” diye sordu, Kadın "İmamoğlu” dedi.

Muhabir bu defa İmamoğlu’nun hangi partiden olduğunu sordu.

Kadın “Ak Partiden” deyince, çevredeki vatandaşlar “CHP” diye uyardı.

Kadın bu kez de “CHP değil, Ak Parti” dedi.