Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadını, İmamoğlu'nun CHP'li olduğuna kimse inandıramadı

Sokak röportajında konuşan bir kadın, oyunu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti ve İstanbul'daki hizmetleri övdü.

Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadını, İmamoğlu'nun CHP'li olduğuna kimse inandıramadı

Ancak kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li olduğunu iddia etti, CHP'li olduğunu kabul etmedi.

“Oyun kime” diye soran muhabire cevap veren kadın şunları söyledi “Recep Tayyip Erdoğan’a. Her şeyimizi yaptı, dört dörtlük yollarımızı yaptı.” dedi.

Muhabir bunun üzerine “İstanbul’un Belediye başkanı kim” diye sordu, Kadın "İmamoğlu” dedi.

Muhabir bu defa İmamoğlu’nun hangi partiden olduğunu sordu.

Kadın “Ak Partiden” deyince, çevredeki vatandaşlar “CHP” diye uyardı.

Kadın bu kez de “CHP değil, Ak Parti” dedi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister Ekonomi
Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’ Güncel
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’
Polonya'dan Moldova'ya 6 uçak dolusu silah ve mühimmat Dünya
Polonya'dan Moldova'ya 6 uçak dolusu silah ve mühimmat
Aksarayspor'un şampiyonluk kupası çalındı Spor
Aksarayspor'un şampiyonluk kupası çalındı
Ümit Özdağ gençlere seslendi. Erdoğan kazanırken kaybetti. Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin Siyaset
Ümit Özdağ gençlere seslendi. Erdoğan kazanırken kaybetti. Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin
Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu Spor
Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu