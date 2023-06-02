CHP'de 17 isim istifasını verdi. İşte istifa edenlerin tam listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti. İşte İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri…

CHP'de 17 isim istifasını verdi. İşte istifa edenlerin tam listesi

Editör: Sami Gürel

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Öte yandan 38. Olağan Kurultay takvimi başlatıldı. Kurultayın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

"KURULTAY KARARI"

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor. Yeni MYK’nın cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

MYK toplantısında kurultaya gidilmesi konusunda Kılıçdaroğlu kurmaylarına "En erken ne zaman kurultaya gidebiliriz bunun çalışmasını yapın." talimatını verdiği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NU KABUL ETTİ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.

İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.

SIRADA PARTİ MECLİSİ VAR

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

17 İSİM İSTİFA ETTİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.

İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:

Ahmet Akın,

Ali Öztunç,

Bülent Kuşoğlu,

Bülent Tezcan,

Devrim Barış Çelik,

Faik Öztrak,

Fethi Açıkel,

Gamze Akkuş İlgezdi,

Gökçe Gökçen,

Gülizar Biçer Karaca,

Lale Karabıyık,

Muharrem Erkek,

Oğuz Kaan Salıcı,

Selin Sayek Böke,

Seyit Torun,

Veli Ağbaba,

Yüksel Taşkın.

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